У бюстгальтері та мініспідниці: ефектна Емілі Ратаковскі позувала з Тіною Кунакі

32-річна манекенниця обрала екстравагантний лук для світського виходу. Позивала у Версальському замку Емілі у крихітному бюстгальтері та мініспідниці з тюлю. Взута зірка була у білі туфлі з квадратними носами на підборах. Також у руках вона тримала маленький сріблястий гаманець на мотузці.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Довге каштанове волосся Ратаковскі було розпущене і злегка накручене, а в макіяжі вона зробила акцент на червоних губах.

Позувала перед камерами зірка разом зі своєю 26-річною колегою Тіною Кунакі, яка сяяла у схожому аутфіті. Тіна зібрала волосся в тугий низький пучок, зробила макіяж у натуральних відтінках та взула інші босоніжки на підборах.

Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Переглянути шоу Jacquemus приїхали також дизайнерка Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та її подруга акторка Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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