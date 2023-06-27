У бюстгальтері та мініспідниці: ефектна Емілі Ратаковскі позувала з Тіною Кунакі

Модель Емілі Ратаковскі відвідала показ Jacquemus у Версалі, у Франції.
32-річна манекенниця обрала екстравагантний лук для світського виходу. Позивала у Версальському замку Емілі у крихітному бюстгальтері та мініспідниці з тюлю. Взута зірка була у білі туфлі з квадратними носами на підборах. Також у руках вона тримала маленький сріблястий гаманець на мотузці.
Довге каштанове волосся Ратаковскі було розпущене і злегка накручене, а в макіяжі вона зробила акцент на червоних губах.
Позувала перед камерами зірка разом зі своєю 26-річною колегою Тіною Кунакі, яка сяяла у схожому аутфіті. Тіна зібрала волосся в тугий низький пучок, зробила макіяж у натуральних відтінках та взула інші босоніжки на підборах.
Переглянути шоу Jacquemus приїхали також дизайнерка Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та її подруга акторка Єва Лонгорія.
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