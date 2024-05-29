У бюстгальтері та мотоциклетних чоботях: зірка "Бріджертонів" знялася для глянцю

З виходом третього сезону серіалу актори, які зіграли у ньому головні ролі, почали часто з'являтися у фешн-зніманнях.

29-річна британська акторка індійського походження – Сімон Ешлі – відома багатьом за роллю у популярному серіалі "Бріджертони", стала головною зіркою нового випуску PORTER magazine.

На обкладинці глянцю дівчина позує у білому кашеміровому поло і з природним макіяжем. Також акторка приміряла кілька стриманих, але комфортних луків, що складаються з одягу світлих відтінків.

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Не обійшлося і без фото у бюстгальтері, а також у трендових мотоциклетних чоботях.

instagram.com/portermagazine/

Нагадаємо, раніше Симон Ешлі вийшла на червону доріжку в ефектному міні. Вона відвідала церемонію закриття 77-го Міжнародного кінофестивалю, яка відбулася 25 травня. Перед камерами Сімон сяяла в чорній мінісукні від британського бренду Stella McCartney, яка була представлена в колекції осінь-зима 2024 у Парижі.

Симон Ешлі / Фото: Associated Press

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