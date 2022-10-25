У бюстгальтері та небесно-блакитному костюмі: Бар Рафаелі на світській вечірці у Мадриді

Давно не виходила у світ ізраїльська модель Бар Рафаелі. Днями вона відвідала світський захід у Мадриді.

37-річна манекенниця відвідала благодійну вечерю "Cancer Ball", організовану журналом Elle Magazine у Королівському театрі в Мадриді.

На захід мама трьох дітей приїхала у небесно-блакитному штанному костюмі, під який одягла чорний бюстгальтер і взула чорні босоніжки на підборах. Штани Рафаелі були задовгі і майже повністю покривали взуття моделі.

Бар розпустила довге біляве волосся, яке уклала легкими хвилями, доповнила образ кількома сережками з діамантами та ще двома сережками на вухах.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

На обличчі модель мала дуже природний макіяж, а манікюр вона зробила напівпрозорим лаком. Рафаелі мала досить стильний вигляд і, звісно, привертала увагу.

В Instagram вона поділилася фотографіями, де позувала в цьому самому костюмі, але тільки вже без бюстгальтера.

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