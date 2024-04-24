У бюстгальтері з мушель та спідниці-сітці: Ізабель Гулар блиснула стрункою фігурою

Модель взяла участь у показі модного бренду Сharth.
39-річна топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – взяла участь у показі літньої колекції бразильського бренду Сharth, що пройшов у Сан-Паулу.
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Вона приміряла два ефектні образи. Перший складався із золотого топа та асиметричної мініспідниці, а другий – із бюстгальтера з мушель та блискучого шнура та спідниці-сітки з поясом із великими мушлямі. Образ "русалки" доповнювали сережки теж у вигляді мушель та прозорі босоніжки на підборах.
Дизайнерка бренду – Nastacia Schacht – показала у своєму Instagram й інші образи з колекції.
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Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар у бікіні продемонструвала стійку на голові. Модель приділяє багато часу заняттям спортом, тому знаходиться у чудовій фізичній формі.
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