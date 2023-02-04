У бюстгальтері зі стразами та в костюмі: Кейт Гадсон прийшла на вечірку не в найвдалішому образі

Днями в Лос-Анджелесі відбувся світський захід, присвячений колаборації двох відомих брендів — Stella McCartney X Adidas. На вечірку було запрошено багато зірок та друзів марок, серед яких була помічена голлівудська акторка Кейт Гадсон.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

43-річна зірка вирішила одягнути гламурний лук з нової колекції весна-літо 2023 Stella McCartney, який складався з бюстгальтера прикрашеного стразами та торочкою, поверх цього незвичайного аксесуара у неї був блакитний оверсайз жакет, який вона поєднала з мініспідницею з асиметричним подолом.

Але попри те, що у Кейт чудова фігура, була гарна зачіска та макіяж, вбрання було не дуже вдалим. Блакитний жакет і спідниця сильно пом'ялися, тому мали недбалий вигляд, також фасон оверсайз на Кейт не дуже личив, а асиметрія спідниці під ним просто губилася.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Також дивне вбрання продемонструвала на цій вечірці й молодша сестра Майлі Сайрус, яка з'явилася у смішному вбранні з чепчиком і без брів.

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