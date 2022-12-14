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У бюстьє з позолотою та стильних штанах: акторка Голлі Бейлі на прем'єрі фільму "Аватар: шлях води"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
355
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У бюстьє з позолотою та стильних штанах: акторка Голлі Бейлі на прем'єрі фільму "Аватар: шлях води"

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Цей образ вийшов справді незвичайним.

22-річна співачка та акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в римейку легендарної діснеївської казки "Русалонька", відвідала прем'єрний показ фільму "Аватар: шлях води" у Лос-Анджелесі.

Голлі Бейлі / © Associated Press
Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Зірка вийшла на килимову доріжку з бойфрендом Деррілом Дуейном Гранберрі-молодшим – американським репером професійно відомим як PontiacMadeDDG чи просто DDG.

На дівчині був образ від Balmai з круїзної колекції 2023 року. Вона одягла оригінальний топ-бюстьє без бретельок з позолотою натхненною давньоєгипетською історією, відсиланнями до Клеопатри, богині Нехбет та інших символів. Топ був створений брендом у співпраці з єгипетським ювелірним Домом Azza Fahmy. Свій образ співачка доповнила також парою чорних штанів прямого крою, чорними туфлями із золотими шипами, а також золотим кольє та браслетами.

Голлі Бейлі / © Associated Press
Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
355
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