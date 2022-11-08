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У це важко повірити: 73-річна Вера Вонг приголомшила міні на бретельках та високими підборами

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У це важко повірити: 73-річна Вера Вонг приголомшила міні на бретельках та високими підборами

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Вера не лише королева весільної моди, але ще й власниця приголомшливої молодої зовнішності, яка щоразу шокує.

Знаменита дизайнерка Вера Вонг відвідала щорічну премію Ради модельєрів Америки — CFDA Fashion Awards, на яку з'їхалися головні світові зірки. На заході знаменитість вийшла на фотокол і вкотре довела, що час не має влади над нею.

73-річна жінка мала чудовий вигляд в мінішортах, які поєднала із чимось на зразок топа-бандо з рукавами-буфами. Вбрання створено її брендом для колекції Haute Spring 2023.

Доповнили її образ черевики на високих платформах, чорні високі панчохи, які підкреслювали її стрункі ноги, а також сонцезахисні окуляри. Волосся дизайнерка заплела в дві кіски, які ще більше зменшили їй вік і зробили більше схожою на школярку.

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

На заході Вера сфотографувалася з акторкою Ванессою Гадженс, яка обрала для церемонії сміливий лук від бренду Вонг.

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press
Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
2709
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