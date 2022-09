У це важко повірити: культовій пісні Дженніфер Лопес Jenny from the Block виповнилося 20 років

Трек увійшов до третього студійного альбому співачки This Is Me… Then і став несподіванкою для слухачів, адже вся ця платівка переважно складалася з ліричних композицій, які Дженніфер написала під впливом своїх стосунків з актором Беном Аффлеком.

Роман пари саме розпочався 2002 року під час знімань другосортного романтичного фільму "Джилі", де вони обоє грали головні ролі. Згодом екранне кохання переросло в реальне, хоча сам фільм і провалився в прокаті, а також отримав купу антипремій.

Пісня ж була написана в стилі R&B та гіп-гопу, в ній розповідається про те, що, попри гроші та діаманти, які тепер є у Лопес, вона все та ж звичайна дівчина з району і що вона не забула про це і пам'ятає своє коріння. Що стосується музики, то весь трек складається із семплів з кількох уже відомих старих пісень.

Але відверто кажучи, ця пісня не набула б такої популярності, якби до неї не зняли скандальний кліп. У ролику Лопес знявся її тодішній бойфренд Аффлек. У кліпі розповідається про те, як папараці не дають спокою знаменитостям і скрізь їх переслідують, докоментуючи кожен рух і поцілунок.

Автором кліпу став Френсіс Лоуренс, знятий він був за два дні в Лос-Анджелесі. Після прем'єри на кліп чекала неприємна слава, оскільки спочатку він був випущений на піку шаленої популярності пари, що зіграла в ньому, а після їхнього розставання Лопес намагалася вирізати шматки з Аффлеком, та, звісно, у неї нічого не вийшло. Аффлек в одному з інтерв'ю заявив, що шкодує, що знявся в тому відео.

Під час знімань за парою також полювали фотографи.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на зйомках кліпу Jenny from the Block / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на зйомках кліпу Jenny from the Block / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на зйомках кліпу Jenny from the Block / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на зйомках кліпу Jenny from the Block / Фото: Getty Images

Але, схоже, що через 20 років після виходу пісні Лопес, навпаки, рада, що кліп змінити не вийшло, адже у неї з Аффлеком усе склалося, а у своєму інстаграмі співачка поділилася радісним дописом, що нагадує про 20-річчя пісні. В ролику зібрано нарізку з відео та її яскраві виконання Jenny from the Block на різних заходах.

Читайте також:

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек: фото після весілля (8 фото)