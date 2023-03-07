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У цей час грала на флейті: епатажна Lizzo на концерті зняла штани і потрясла пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У цей час грала на флейті: епатажна Lizzo на концерті зняла штани і потрясла пишними сідницями

Lizzo

34-річна американська репвиконавиця обожнює епатувати публіку своїми витівками.

Lizzo у межах свого туру The Special Tour на підтримку четвертого студійного альбому Special (2022) виступила з концертом у Парижі. Відео з виступу вона опублікувала в Instagram.

На сцені реперка з'явилася у золотому костюмі, рясно розшитому блискітками і лелітками, який складався із боді на тонких бретельках і штанів-кльош. Вбрання вона доповнила блискучим взуттям на високій підошві.

Виступ Lizzo не минув без її епатажних витівок. Просто на сцені реперка зняла штани і енергічно потрясла своїми пишними сідницями. У цей час вона грала на флейті. Публіка була у захваті від артистки.

Нагадаємо, на концерті у Берліні Lizzo постала в обтислому бежевому кетсьюті з неоново-жовтими вставками, прикрашеними стразами, з пікантним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
107
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