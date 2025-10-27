ТСН у соціальних мережах

У чалмі з лелітками і сукні з розрізом до стегна: гламурна Вінні Гарлоу на вечірці у Лос-Анджелесі

31-річна канадська модель мала стрункий і розкішний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вінні Гарлоу

Вінні Гарлоу / © Getty Images

Вінні Гарлоу у гламурному аутфіті відвідала вечірку Vogue World у Лос-Анджелесі.

Модель була одягнена у нюдову сукню, розшиту срібним бісером і стразами, з глибоким V-подібним вирізом, високим розрізом до стегна і бретельками з камінням. На голові у неї була чалма, прикрашена срібними лелітками.

Вінні Гарлоу / © Getty Images

Вінні Гарлоу / © Getty Images

Образ Гарлоу доповнила прозорими босоніжками з металевими гострими носками і на шпильках, а також білою сумкою з ланцюжками з камінням.

Вінні зробила макіяж із пишними віями і нюдовий манікюр. У вухах у неї були довгі діамантові сережки, на шиї — намисто, а на руках — каблучки з діамантами.

Нагадаємо, Вінні Гарлоу на церемонію вручення премії Earthshot Prize одягла шкіряну водолазку і трикотажну спідницю максі кольору бургунді.

