- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
У чалмі з лелітками і сукні з розрізом до стегна: гламурна Вінні Гарлоу на вечірці у Лос-Анджелесі
31-річна канадська модель мала стрункий і розкішний вигляд.
Вінні Гарлоу у гламурному аутфіті відвідала вечірку Vogue World у Лос-Анджелесі.
Модель була одягнена у нюдову сукню, розшиту срібним бісером і стразами, з глибоким V-подібним вирізом, високим розрізом до стегна і бретельками з камінням. На голові у неї була чалма, прикрашена срібними лелітками.
Образ Гарлоу доповнила прозорими босоніжками з металевими гострими носками і на шпильках, а також білою сумкою з ланцюжками з камінням.
Вінні зробила макіяж із пишними віями і нюдовий манікюр. У вухах у неї були довгі діамантові сережки, на шиї — намисто, а на руках — каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Вінні Гарлоу на церемонію вручення премії Earthshot Prize одягла шкіряну водолазку і трикотажну спідницю максі кольору бургунді.