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- Шоу-бізнес
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У Chanel та діамантах: трирічний син Ріанни дебютував на обкладинці журналу
Зірка похизувалася новим досягненням свого сина.
Трирічний Райот Роуз вперше став героєм обкладинки глянцевого журналу. Хлопчик знявся для модного видання Arena Homme+ одразу в шести варіантах обкладинки, продемонструвавши образи від відомих брендів.
Ріанна опублікувала ці знімки в Instagram. На одному з кадрів Райот позує в об’ємному твідовому жакеті Chanel, на іншому — у джинсовому комплекті Louis Vuitton. Ще один образ доповнила ефектна прикраса Chopard з діамантами та рубінами.
Особливу увагу привернула обкладинка, на якій Ріанна позує разом із сином. Співачка тримає малюка на руках, а сама зазнімкована в червоному комбінезоні Loewe — у тому самому вбранні, в якому виступала під час шоу Super Bowl у 2023 році й уперше повідомила про свою другу вагітність.
Зазначимо, Райот Роуз — друга дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. Він народився у серпні 2023 року. У пари також є старший син RZA, якому чотири роки, та однорічна донька Рокі.
Раніше A$AP Rocky розповідав, що пишається своїми дітьми і із задоволенням спостерігає за тим, як вони ростуть. Ріанна та A$AP Rocky рідко показують дітей на публіці, проте час від часу діляться сімейними фотографіями та розповідають про батьківство в інтерв’ю.
Нагадаємо, раніше Ріанна позувала з трьома дітьми в однакових різдвяних піжамах.