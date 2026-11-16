У Chanel та діамантах: трирічний син Ріанни дебютував на обкладинці журналу

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

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Трирічний Райот Роуз вперше став героєм обкладинки глянцевого журналу. Хлопчик знявся для модного видання Arena Homme+ одразу в шести варіантах обкладинки, продемонструвавши образи від відомих брендів.

Ріанна опублікувала ці знімки в Instagram. На одному з кадрів Райот позує в об’ємному твідовому жакеті Chanel, на іншому — у джинсовому комплекті Louis Vuitton. Ще один образ доповнила ефектна прикраса Chopard з діамантами та рубінами.

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Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Особливу увагу привернула обкладинка, на якій Ріанна позує разом із сином. Співачка тримає малюка на руках, а сама зазнімкована в червоному комбінезоні Loewe — у тому самому вбранні, в якому виступала під час шоу Super Bowl у 2023 році й уперше повідомила про свою другу вагітність.

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Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, Райот Роуз — друга дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. Він народився у серпні 2023 року. У пари також є старший син RZA, якому чотири роки, та однорічна донька Рокі.

Раніше A$AP Rocky розповідав, що пишається своїми дітьми і із задоволенням спостерігає за тим, як вони ростуть. Ріанна та A$AP Rocky рідко показують дітей на публіці, проте час від часу діляться сімейними фотографіями та розповідають про батьківство в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше Ріанна позувала з трьома дітьми в однакових різдвяних піжамах.

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