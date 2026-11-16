ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
2 хв

У Chanel та діамантах: трирічний син Ріанни дебютував на обкладинці журналу

Зірка похизувалася новим досягненням свого сина.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Син Ріанни — Райот Роуз

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Трирічний Райот Роуз вперше став героєм обкладинки глянцевого журналу. Хлопчик знявся для модного видання Arena Homme+ одразу в шести варіантах обкладинки, продемонструвавши образи від відомих брендів.

Ріанна опублікувала ці знімки в Instagram. На одному з кадрів Райот позує в об’ємному твідовому жакеті Chanel, на іншому — у джинсовому комплекті Louis Vuitton. Ще один образ доповнила ефектна прикраса Chopard з діамантами та рубінами.

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Особливу увагу привернула обкладинка, на якій Ріанна позує разом із сином. Співачка тримає малюка на руках, а сама зазнімкована в червоному комбінезоні Loewe — у тому самому вбранні, в якому виступала під час шоу Super Bowl у 2023 році й уперше повідомила про свою другу вагітність.

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Син Ріанни — Райот Роуз / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, Райот Роуз — друга дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. Він народився у серпні 2023 року. У пари також є старший син RZA, якому чотири роки, та однорічна донька Рокі.

Раніше A$AP Rocky розповідав, що пишається своїми дітьми і із задоволенням спостерігає за тим, як вони ростуть. Ріанна та A$AP Rocky рідко показують дітей на публіці, проте час від часу діляться сімейними фотографіями та розповідають про батьківство в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше Ріанна позувала з трьома дітьми в однакових різдвяних піжамах.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie