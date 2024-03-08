У чарівній рожевій сукні: акторка Голлі Бейлі вийшла на червону доріжку в Dolce & Gabbana

Поява на червоній доріжці сталася лише за кілька місяців після того, як Голлі оголосила, що народила свою першу дитину, сина Гейло.

Чарівна 23-річна акторка Голлі Бейлі, яка зіграла у римейку казки "Русалонька", відвідала церемонію вручення нагород Essence Black Women, на якій відзначали внесок темношкірих жінок у мистецтво.

Для цього заходу вона обрала яскраву та без сумнівів романтичну сукню від італійського бренду Dolce & Gabbana. Вбрання було виконане у двох відтінках рожевого кольору і мало бретельку-галтер.

Сукня була довга і складалася з безлічі складок, а під грудьми її також прикрашав виріз.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Доповнила образ Голлі ніжним макіяжем, високою зачіскою з косичками, а також одягла сережки з великими рожевими каменями, які чудово поєднувалися із сукнею.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала зірка "Дюни" Зендея, але не в гламурній сукні, а в джинсах-бойфрендах. Образ дівчини був від бренду Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

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