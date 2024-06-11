У чарівній сукні з мішурою: Олівія Кук - зірка "Дому дракона" - на презентації другого сезону

30-річна британська акторка Олівія Кук відвідала презентацію другого сезону серіалу "Дім дракона" - приквела "Гри престолів ", що відбулася у Лондоні. Перед камерами Олівія сяяла в чарівній чорній сукні від бренду Stella McCartney, яку той презентував публіці в колекції прет-а-порте осінь-зима 2024 року.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

Сукня-бюстьє була довга, мала невеликий шлейф і розріз на спідниці. По всій довжині це вечірнє вбрання прикрашала чорна мішура, створюючи додатковий об'єм і роблячи образ незвичайнішим та цікавим.

Доповнила Олівія та її стилісти вбрання для прем'єри високої зачіски з кучерями, макіяжем, а також кольє з діамантами.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

Раніше на презентації серіалу в Нью-Йорку Олівія з'явилася в кардинально іншому вбранні - довгій синій сукні з високою горловиною від бренду Loewe. Вбрання було представлено в колекції осінь-зима 2024. Сукню прикрашало драпування на грудях та спідниці, вирізи на талії, а також величезна золота пряжка на животі, яка додавала образу трохи перчинки і робила його цікавішим.

Олівія Кук / Фото: Associated Press

У серіалі Олівія виконує роль Алісенти Гайтавер - другої дружини короля Візериса I Таргарієна відомої як найкрасивіша жінка Семи королівств. Прем'єра другого сезону відбудеться 16 червня на HBO.

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