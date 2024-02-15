У чарівному рожевому вбранні Марго Роббі відвідала званий обід на честь номінантів "Оскара"

Акторка Марго Роббі відвідала 96-й обід, який проводився в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз на честь номінантів на премію "Оскар". Цього року вона не номінована на заповітну золоту статуетку, але все ж таки церемонію відвідає, оскільки в номінацію "Кращий фільм" потрапила картина "Барбі", в якій вона зіграла головну роль.

Для заходу Роббі одягла вбрання від бренду Chanel – костюм, що складався з топу, мініспідниці з високим посадженням, а також укороченого жакета. Незвичайна деталь на спідниці нагадувала баску.

Вбрання було виконане зі світлої тканини з рожевою вишивкою, а також декором лелітками. Доповнила Марго його невеликою сумкою з короткою ручкою та класичними слінгбеками від Chanel із чорним мисом. Вбрання акторки вінтажне і належить до колекції 1994 року, яку Карл Лагерфельд представив у Парижі.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На званий обід Марго прийшла зі своїм чоловіком Томом Акерлі, який одягнув для заходу темно-сірий костюм та сорочку.

Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі / Фото: Associated Press

Над образом акторки знову працював її стиліст Ендрю Мукамал, який відтворив для неї лялькові вбрання, що зробили з Марго ідеальну Барбі.

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