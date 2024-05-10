У чарівному вбранні від Versace: Нікола Коглан на прем'єрі "Бріджертонів"

9 травня у Мілані відбулася презентація довгоочікуваного третього сезону серіалу Netflix "Бріджертони". Зіркою червоної доріжки була 37-річна акторка Нікола Коглан, яка є головною акторкою цієї частини шоу.

На захід вона прийшла у білому образі від Модного дому Versace, який включав мінісукню сарафанного типу та блузу з довгими рукавами, принтом та бантом.

Образ акторка доповнила невеликою сумкою із короткими ручками, прозорими босоніжками на підборах, а також обручем на голові, який прикрашала монограма бренду. Макіяж у неї був лаконічний і без яскравих акцентів.

Нікола Коглан / Фото: Getty Images

Декількома кадрами із заходу Нікола поділилася в Instagram. На фото з нею зазнімкований Люк Ньютон, який теж з'явиться в цьому серіалі.

Реліз серіалу має відбутися 16 травня.

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