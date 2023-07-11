У червоній сукні з відкритими плечами: зірка фільму "Місія неможлива" продемонструвала ефектний лук

Пом Клементьєв сяяла на червоній доріжці у вбранні від Armani Privé.

Пом Клементьєв відвідала прем'єру фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", яка відбулася у Rose Theatre, у Нью-Йорку.

Пом Клементьєв / Фото: Associated Press

Акторка продемонструвала на заході ефектний аутфіт. На ній була червона сукня максі цікавого крою спереду від Armani Privé з відкрити плечами.

Пом Клементьєв / Фото: Associated Press

Образ Клементьєв доповнила стильною білявою зачіскою та макіяжем із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були екстравагантні сережки, а на руках – срібні каблучки. Червоний манікюр завершив лук Пом.

Пом Клементьєв / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Пом Клементьєв розповіла в інтерв'ю про знімання у франшизі "Місія неможлива" і роботу з Томом Крузом.

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