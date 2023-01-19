У червоних колготах і сукні з трояндами: Мей Маск на Тижні моди у Берліні

74-річна мати Ілона Маска – модель та бізнесвумен – у яскравому образі з'явилася на модному показі.

Мей Маск відвідала Берлінський тиждень моди. Вона стала гостею фешншоу бренду Marc Cain, яке відбулося в аеропорту Темпельхоф.

Для свого виходу модель обрала чорну сукню до коліна з принтом червоних троянд. На шиї у неї була чорна атласні стрічка, а на талії – чорний тонкий ремінець.

Лук Маск доповнила чорною шубою зі штучного хутра, червоними щільними колготами і чорними босоніжками у ретростилі з квадратними носками, підборами і ремінцями на щиколотці.

Мей Маск / Фото: Getty Images

Мей зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і манікюр шоколадного відтінку.

Нагадаємо, Маск ходить не лише у сукнях і на підборах. У соцмережі бізнесвумен продемонструвала комфортний лук у різнокольоровому костюмі, який складався із худі і джогерів, і кросівках.

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