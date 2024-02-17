У червоних мінішортах і на високих підборах: Геля Зозуля презентувала веселу пісню

Українська співачка в образі lady in red з'явилася у новій відеороботі.
Геля Зозуля презентувала новий трек під назвою "Весела пісня" і кліп на нього.
"Це сатирична казка про те, як дівчина взяла ситуацію в свої руки. Історія розгортається дуже неочікувано, адже все в житті буває”, – поділилася артистка.
У відеороботі знявся блогер Тарас Нестеренко. Знімання відбувалися у центрі Києва.
Геля Зозуля хоче, щоб її пісня допомогла її прихильникам відволіктися від буденності і усміхнутися.
Нова композиція, як і багато інших, "прийшла" до співачки вночі.
"Із самого дитинства я перед сном, замість того, щоб лягати спати, складала вірші та пісні чи голосно грала якісь імпровізації на фортепіано. Відтоді багато треків народжувались саме вночі", – зізналася вона.
У кліпі та фотосесії з нагоди прем'єри Геля Зозуля постала у стильному образі lady in red. На ній було пальто з поясом, топ із цікавою зоною декольте, мінішорти і щільні колготи. Вбрання вона скомбінувала з атласними червоними туфлями на високій платформі і підборах.
Зірка зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук червоними окулярами у формі губ.
Нагадаємо, 29 березня Геля Зозуля виступить зі своїм першим сольним концертом у музичному просторі V'YAVA у Києві.
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