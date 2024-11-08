У червоних оксамитових балетках: Кеті Голмс показала просте осіннє вбрання для прогулянки

Акторка відрізняється від багатьох інших зірок тим, що воліє у звичайному житті мати простий вигляд і зручно одягатися.

Хоча погода нас вже не дуже тішить і останнім часом і стає все прохолоднішою, але в Нью-Йорку ситуація трохи інакша і акторка Кеті Голмс може дозволити собі піти на вулицю у футболці.

Її вкотре сфотографували папараці. Голмс насолоджувалась останніми теплими днями, адже на ній була проста футболка та рожева сорочка, які вона носила з прямими джинсами.

Також свій образ акторка доповнила червоними оксамитовими балетками, коричневою сумкою від Khaite, стильними окулярами та манікюром коричневого кольору.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Цей образ вона продемонструвала після того, як кількома тижнями раніше гуляла містом у теплому светрі, який носила з сумкою від відомого українського бренду Bevza.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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