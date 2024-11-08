У червоних оксамитових балетках: Кеті Голмс показала просте осіннє вбрання для прогулянки

Акторка відрізняється від багатьох інших зірок тим, що воліє у звичайному житті мати простий вигляд і зручно одягатися.
Хоча погода нас вже не дуже тішить і останнім часом і стає все прохолоднішою, але в Нью-Йорку ситуація трохи інакша і акторка Кеті Голмс може дозволити собі піти на вулицю у футболці.
Її вкотре сфотографували папараці. Голмс насолоджувалась останніми теплими днями, адже на ній була проста футболка та рожева сорочка, які вона носила з прямими джинсами.
Також свій образ акторка доповнила червоними оксамитовими балетками, коричневою сумкою від Khaite, стильними окулярами та манікюром коричневого кольору.
Цей образ вона продемонструвала після того, як кількома тижнями раніше гуляла містом у теплому светрі, який носила з сумкою від відомого українського бренду Bevza.
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