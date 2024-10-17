У червоних туфлях та сукні яблучного кольору: Вікторія Бекхем з'явилася у вбранні власного дизайну

Ніхто не зробить рекламу для її бренду краще, ніж вона сама.

Британська модельєрка Вікторія Бекхем, яка нещодавно презентувала в Парижі свою нову колекцію весна-літо 2025, прибула до Нью-Йорка. 50-річна зірка потрапила під приціл папараці, коли прямувала до Світового торгового центру 1 на захід Vogue Forces of Fashion.

Вікторія того дня була взута у червоні лакові туфлі на високих підборах, які прикрашали лаконічні тонкі ремінці. Також на ній була сукня довжини міді її власного дизайну.

Вбрання Бекхем було виконане у вже культовому для бренду відтінку соковитого зеленого яблука. Модель, яку вона носила була з трохи розкльошеною донизу спідницею, широкими короткими рукавами з призбираною тканиною і глибоким V-подібним декольте.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Лук модельєрка доповнила легким укладанням, сонцезахисними окулярами, макіяжем та декількома прикрасами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Туфлі Вікторії були від бренду Alaia і раніше вона їх уже носила у Парижі. Жінка поєднала тоді цей яскравий аксесуар із вбранням від бренду Balenciaga та сумкою Birkin від Hermes.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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