У червоних туфлях та сукні яблучного кольору: Вікторія Бекхем з'явилася у вбранні власного дизайну

Ніхто не зробить рекламу для її бренду краще, ніж вона сама.
Британська модельєрка Вікторія Бекхем, яка нещодавно презентувала в Парижі свою нову колекцію весна-літо 2025, прибула до Нью-Йорка. 50-річна зірка потрапила під приціл папараці, коли прямувала до Світового торгового центру 1 на захід Vogue Forces of Fashion.
Вікторія того дня була взута у червоні лакові туфлі на високих підборах, які прикрашали лаконічні тонкі ремінці. Також на ній була сукня довжини міді її власного дизайну.
Вбрання Бекхем було виконане у вже культовому для бренду відтінку соковитого зеленого яблука. Модель, яку вона носила була з трохи розкльошеною донизу спідницею, широкими короткими рукавами з призбираною тканиною і глибоким V-подібним декольте.
Лук модельєрка доповнила легким укладанням, сонцезахисними окулярами, макіяжем та декількома прикрасами.
Туфлі Вікторії були від бренду Alaia і раніше вона їх уже носила у Парижі. Жінка поєднала тоді цей яскравий аксесуар із вбранням від бренду Balenciaga та сумкою Birkin від Hermes.
Читайте також:
- З декольте до пука: розкішна Вікторія Бекхем відвідала церемонію у Парижі
- Поєднала мінісукню, чоботи-колготки та шовкову хустку: Вікторія Бекхем під прицілом папараці
- Прийшли підтримати Вікторію: родина Бекхем з'явилася у Парижі на модному шоу