У червоній асиметричній сукні: колишня перша леді Франції у вишуканому образі сяяла на кінофестивалі

Карла Бруні / © Associated Press

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Карла Бруні стала гостею Каннського кінофестивалю. Експерша леді Франції відвідала прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme) від режисера Веса Андерсона.

На червоній доріжці Карла з’явилася у вишуканому аутфіті. На ній була асиметрична червона сукня з одним рукавом і цікавим рельєфом від бренду Roberto Cavalli. Вбрання було наче покрите оксамитовими і срібними плямами. Модель мала гарний і стрункий вигляд.

Карла Бруні / © Associated Press

Образ Бруні доповнила чорними босоніжками і чорним клатчем-футляром, інкрустованим стразами, з золотою фурнітурою.

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Карла Бруні / © Associated Press

Модель зробила укладання з локонами і макіяж із блискучими тінями на повіках. Лук вона завершила прикрасами з камінням і чорними сонцезахисними окулярами.

Карла Бруні / © Associated Press

Нагадаємо, Карла Бруні побувала на вечері Women in Motion, де з’явилася у довгій чорній сукні приталеного силуету з довгими рукавами і високим розрізом.