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- Шоу-бізнес
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У червоній асиметричній сукні: колишня перша леді Франції у вишуканому образі сяяла на кінофестивалі
57-річна Карла Бруні в гарному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Карла Бруні стала гостею Каннського кінофестивалю. Експерша леді Франції відвідала прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme) від режисера Веса Андерсона.
На червоній доріжці Карла з’явилася у вишуканому аутфіті. На ній була асиметрична червона сукня з одним рукавом і цікавим рельєфом від бренду Roberto Cavalli. Вбрання було наче покрите оксамитовими і срібними плямами. Модель мала гарний і стрункий вигляд.
Образ Бруні доповнила чорними босоніжками і чорним клатчем-футляром, інкрустованим стразами, з золотою фурнітурою.
Модель зробила укладання з локонами і макіяж із блискучими тінями на повіках. Лук вона завершила прикрасами з камінням і чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Карла Бруні побувала на вечері Women in Motion, де з’явилася у довгій чорній сукні приталеного силуету з довгими рукавами і високим розрізом.