У червоній білизні: епатажна Lizzo ефектно потрясла великими сідницями

34-річна американська репвиконавиця пишається своїми формами і з радістю демонструє їх фоловерам.

Епатажна Lizzo опублікувала в Instagram провокаційне відео, на якому вона постала у червоній спідній білизні. Свій спокусливий лук вона доповнила укладанням з локонами і макіяжем із акцентом на очах.

На відео Lizzo повернулася до камери спиною і ефектно потрясла великими сідницями. Підписники зірки підтримали її вподобайками.

Нагадаємо, репвиконавиця обожнює епатувати публіку своїм відвертим вбраннями і витівками. Напередодні Різдва вона виступила на концерті у яскраво-зеленому кетсьюті, який нагадував образ казкового персонажа Грінча. Образ Lizzo доповнила зеленим манікюром зі стразами, макіяжем та зеленою перукою.

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