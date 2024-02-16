У червоній білизні і панчохах: британська телезірка у сексуальному образі спокушає підписників

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію гарячих світлин. Красуня похизувалася пікантною обновкою – червоним мереживним комплектом білизни.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На Глої був бюстгальтер, стринги, пояс із підтяжками та панчохи.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі продемонструвала струнку сексуальну фігуру і пишний бюст.

Телезірка для імпровізованого фотосету волосся спочатку розпустила, а потім зібрала у хвіст. Вона також зробила насичений макіяж із помадою ягідного відтінку, вуха прикрасила золотими сережками, а руки – годинником і каблучкою з великим діамантом.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі показала фото з пляжу, де вона приймала сонячні ванни у темно-бежевому купальному ліфі-бандо і білих плавках-стрингах.

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