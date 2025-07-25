У червоній білизні: Анна Трінчер у відвертому образі похизувалася спокусливими формами у кліпі на сміливий трек

Анна Трінчер

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Анна Трінчер презентувала сміливу та емоційну композицію про миттєве тяжіння з першого погляду, яка отримала назву «Півонії».

Анна Трінчер

За словами зірки, ця пісня про тонкий, майже неосяжний, але пристрасний потяг, який живе між тілом, уявою й бажанням. Це історія про жінок, чия присутність лишається в памʼяті як аромат, як дотик, як погляд. Сингл наче фіксує ту коротку, але сильну мить, коли виникає симпатія, і у голові розгортається ціла історія, сповнена фантазій та близькості, уявного діалогу двох тіл і енергій.

Анна Трінчер

«Буває, між людьми виникає щось незрозуміле, але таке сильне, що аж перехоплює подих. Своєю піснею „Півонії“ я хотіла передати саме той момент, коли фантазія й реальність зливаються в одне. А ще ця пісня — для того, аби кожна жінка відчула себе тією самою — незабутньою, бажаною та особливою. Тією, про яку мріють і яку згадують. Хочу бачити, як мої слухачки танцюють під неї, розкриваються, пробуджують жіночу енергію, насолоджуються та закохуються в себе!», — поділилася Анна.

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Анна Трінчер

Артистка також презентувала гарячий кліп, режисером якого виступив Герман Нєнов.

У відеороботі Трінчер постала у відвертому образі, у якому вона продемонструвала спокусливу фігуру. На ній була сексуальна червона білизна з пікантним декольте, шнурівкою і торочкою.

Анна Трінчер

Свій зухвалий лук артистка доповнила колготами в сітку, червоними мереживними панчохами і мереживними високими рукавичками.

Анна Трінчер

Анна похизувалася у відео ще одним ефектним аутфітом — у нюдовому боді зі стразами і шнурівкою.

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Анна Трінчер