У червоній куртці і мініспідниці: красива Надя Дорофєєва святкує свій день народження

Сьогодні, 21 квітня, Надя Дорофєєва святкує день народження – їй виповнилося 34 роки.

З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу з нового кліпу на пісню "А я все плакала", яку вона виконала у дуеті з блогером Мішею Лебігою.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя постала у червоному лакованому костюмі, який складвся з вкороченої куртки і мініспідниці, і в червоних капронових колготах. Аутфіт зірка доповнила об'ємною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах та червоним манікюром.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"Нарешті 34. В дитинстві я думала, шо після 30 люди вже вмирають. Але диви, після 30 все тільки стає цікавішим)) Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це – неважливо.

Ти все ще наче і хочеш бути "хорошою" для всіх, але все ж таки обираєш себе – таку не ідеальну, але справжню", – написала Дорофєєва у дописі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва у романтичній сукні з квітковим принтом з'явилася на допрем'єрному показі документального фільму тревелблогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна".

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