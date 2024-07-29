У червоній латексній спідниці: Ванесса Кірбі на пресконференції Marvel Studios

Британська акторка Ванесса Кірбі відвідала пресконференцію Marvel Studios, яка відбулася під час Comic-Con International у суботу, 27 липня 2024 року, у Сан-Дієго. Вона з'явилася на цьому заході, оскільки зіграє у кількох супергеройських фільмах всесвіту Marvel роль Невидимої леді з Фантастичної четвірки.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

На публіку Ванесса вийшла в ефектному вбранні від бренду Hervé Léger з круїзної колекції 2025 року. Її лук включав чорний топ на тонких бретельках і з фігурним декольте, а також латексну спідницю-олівець.

Також акторка доповнила образ золотим браслетом "цвяхом" від Cartier, макіяжем та укладанням з легкими локонами на один бік.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Однак головною подією на Comic-Con International було розкриття особистості актора, який у нових "Месниках" зіграє суперлиходія Доктора Дума. Творці фільму ефектно оголосили, що цього персонажа втілить Роберт Дауні-молодший.

Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

Роберт Дауні-молодший / Фото: Associated Press

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