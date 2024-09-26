У червоній максісукні та взутті на платформі: ефектна Кендіс Свейнпоул приїхала на фешншоу

Кендіс була присутня на показі колекції Balmain Весна/Літо 2025 року. На показ модель приїхала у червоній максісукні з високою горловиною та поєднувала її із взуттям на високій платформі. В руках у Свейнпоула була сумка Balmain у вигляді парфуму, волосся модель зібрала в тугий високий хвіст, зробила гарний макіяж очей і підкреслила губи. А також зробила світлий блискучий манікюр.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

Подивитися на шоу також приїхали колеги Кендіс – Джордан Данн та Тейлор Гілл. Усі три моделі були зазнімковані у першому ряду фотографами.

Джордан Данн, Тейлор Гілл та Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, яку колекцію показав Дім Christian Dior на подіумі у Парижі.

Тейлор Гілл та Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

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