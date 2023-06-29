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У червоній мереживній білизні: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

У червоній мереживній білизні: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
633
Час на прочитання
1 хв
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У червоній мереживній білизні: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Глоя Феррі  / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі поповнила свою колекцію спідньої білизни і вирішила показати, як у ній вона має вигляд.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові пікантні знімки.

Цього разу жінка продемонструвала струнку фігуру у червоній мереживній білизні. Глоя також похизувалася пишним сексуальним декольте.

Глоя Феррі  / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі  / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на пишних віях.

Глоя Феррі  / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі  / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі приймала сонячні ванни у яскравому бікіні, який складався із салатового ліфа і різнокольорових плавок.

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Дата публікації
Перегляди
633
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