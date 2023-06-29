У червоній мереживній білизні: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Глоя Феррі поповнила свою колекцію спідньої білизни і вирішила показати, як у ній вона має вигляд.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові пікантні знімки.
Цього разу жінка продемонструвала струнку фігуру у червоній мереживній білизні. Глоя також похизувалася пишним сексуальним декольте.
Феррі розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на пишних віях.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі приймала сонячні ванни у яскравому бікіні, який складався із салатового ліфа і різнокольорових плавок.
Читайте також: