У червоній мереживній білизні: Гейлі Бібер блиснула підтягнутою фігурою у промо Victoria's Secret

Відомий бренд білизни вже готується до новорічних свят і випустив різдвяну промокампанію.

26-річна модель та молодша дочка Стівена Болдвіна – Гейлі Бібер – з'явилася у святковій промокампанії Victoria's Secret, з яким співпрацює з 2021 року.

На рекламних знімках дівчина позує в білизні у традиційних "різдвяних" кольорах: червоному мереживному комплекті з атласними зав'язками, а також у смарагдовому з пуш-ап. Образ Гейлі доповнюють атласні босоніжки з бантами, аксесуари з камінням та "хижий" нюдовий манікюр.

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"Сезон відпусток вже на підході", – лаконічно підписала знімки Бібер. Також модель додала, що їй сподобалося доповнювати свої образи теплою фланелевою сорочкою, адже, за її словами, "свята – найкращий час, щоб бути "затишною" та сексуальною".

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер потрапила в об'єктиви папараці. Тоді на ній були чорні мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.

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