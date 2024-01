У червоній мереживній білизні і з трояндами: Дженніфер Лопес показала сексуальне фото

Дженніфер Лопес потішила фоловерів в Instagram новим сексуальним знімком.

Попдіва постала перед об'єктивом фотокамери у червоній мереживній білизні з колекції бренду Intimissimi до Дня святого Валентина. Зверху вона одягла атласний червоний халат.

Джен продемонструвала спокусливе декольте і підтягнуте тіло.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Волосся її було зібране у високу романтичну зачіску, а на обличчі був ніжний макіяж із рум'янами, бронзером і золотистими тінями.

Поряд на столі стояли дві вази із букетами червоних троянд, які Лопес нюхала.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у своєму кліпі на пісню Cant Get Enough з'явилася у розкішній весільній сукні від українського бренду Frolov.

Читайте також: