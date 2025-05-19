У червоній мереживній сукні: Ніколь Кідман відвідала особливу вечірку у Каннах, де отримала нагороду

Ніколь Кідман / © Associated Press

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У межах цієї події в Каннах також відбулася вечеря Women in Motion організована компанією Kering, яку відвідала Ніколь Кідман.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Зірка обрала для цього заходу пряму яскраво-червону сукню від Модного дому Balenciaga. Це було мереживне вбрання без рукавів, з високою горловиною, що мало бежеву підкладку, через яку створювалося враження того, це «гола» сукня.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Образ Ніколь доповнила лаконічною зачіскою, просто розпустивши і випрямивши волосся, легким макіяжем, а також манікюром темного відтінку та гламурним золотим годинником на руці.

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На цьому заході Ніколь отримала нагороду Women In Motion 2025, а також виступила з промовою, в якій пообіцяла продовжити боротьбу за ґендерну рівність у кіно.

«Я просто прибічниця і хочу продовжувати рухатися вперед відповідно до моєї обіцянки, даної 2017 року, так що це ще не кінець», — сказала оскароносна акторка.

Маріанна Бреннанд — переможниця премії Women In Motion Emerging Talent 2025, і Ніколь Кідман — переможниця премії Women in Motion 2025 / © Associated Press

Нагадаємо, що 2017 року Ніколь пообіцяла кожні 18 місяців працювати з жінкою-режисером. Акторка більш ніж дотримала цієї обіцянки: з того часу вона співпрацювала як продюсерка і акторка з 19 жінками-режисерами в кіно і на телебаченні і має намір продовжувати дотримуватися своєї обіцянки і надалі.

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