У червоній міні та з ірокезом: Емма Коррін відвідала модний показ у Парижі

Акторка, яка зіграла принцесу Діану у п'ятому сезоні серіалу "Корона", ніколи не залишається непоміченою на червоних доріжках.

Емма Коррін була присутня на показі жіночого одягу Miu Miu осінь-зима 2024-2025 у рамках Тижня моди в Парижі.

28-річна зірка з'явилася перед камерами в червоному аутфіті від Miu Miu, що складається з короткої кофти на замку та мініспідниці. Емма одягла сірі гольфи і взула грубі чорні туфлі, а в руках тримала маленьку білу сумку теж від цього бренду.

Цього разу Коррін акцентувала увагу на новій зачісці. Її темне волосся було підстрижене ще коротше, і вона зібрала його в мініатюрний ірокез. Макіяжу на її обличчі практично не було, а у вухах сяяли золоті сережки.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу акторка демонструвала образ у топі з декором на грудях та зелених колготах з камінням, коли відвідувала церемонію Film Independent Spirit Awards.

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