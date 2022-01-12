У червоній мініспідниці і на шпильках: учасниця "Холостяка-11" на прем'єрі фільму "Кінгс Мен"

У червоній мініспідниці і на шпильках: учасниця "Холостяка-11" на прем'єрі фільму "Кінгс Мен"

Анна Гузєєва одна з перших оцінила фільм, в якому розповідається про становлення шпигунської служби King's Man.

У кінотеатрі "Оскар" (ТЦ Gulliver) у Києві відбувся допрем’єрний показ довгоочікуваної прем’єри фільму "Кінгс Мен" режисера Метью Вона.

Першими третю частину франшизи переглянули Анна Завальська, Даша Коломієць, Julik, Серж Смолін, Андрій Алферов, Олексій Дівеєв-Церковний, Максим Гордєєв, ART DEMUR, Максим Фрай, кінокритики та блогери.

Анна Завальська/Фото Кирило Авраменко

Олексій Дівеєв-Церковний/Фото Кирило Авраменко

Даша Коломієць/Фото Кирило Авраменко

Julik/Фото Кирило Авраменко

Максим Гордєєв/Фото Кирило Авраменко

Найефектніші образи цього вечора продемонстрували учасниці 11-го сезону "Холостяк" Анна Гузєєва та Олександра Миколюк.

Аня поєднала у своєму аутфіті сіру водолазку, червону мініспідницю з високою талією та сірі ботфорти на високій платформі і шпильках.

Анна Гузєєва/Фото Кирило Авраменко

Волосся вона зібрала у низький хвіст та зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.

Саша постала у чорній сукні з пікантними вирізами на талії і чорних чоботах на шпильках. На шиї у неї було металеве намисто. Миколюк розпустила волосся і зробила ніжний макіяж.

Олександра Миколюк/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

"Кінгс Мен" – третя частина популярної історії про розвідницьке агентство, яке протистоїть найстрашнішим тиранам та злочинним геніям. Цього разу стрічка розказує по становлення агентства. У картині зіграли Рейф Файнз, Джемма Артертон, Ріс Іванс, Даніель Брюль та інші.

"Кінгс Мен" стартує в українському кінопрокаті 13 січня.