У червоній мініспідниці і в компанії чоловіка: Аня Тейлор-Джой на вечірці у Лос-Анджелесі

Акторка гармонійно поєднала у своєму аутфіті чорний і червоний кольори.

Аня Тейлор-Джой відвідала вечірку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party, організовану Live Nation у Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі. Вона прийшла у супроводі свого чоловіка – музиканта Малкольма МакРея, які разом мають дуже милий вигляд.

Акторка з'явилася там у чорній водолазці і червоному лакованому костюмі, що складався із куртки та мініспідниці, яка підкреслила її стрункі ноги. На ній також були чорні капронові колготи і чорні лаковані чоботи.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Тейлор-Джой розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою, молочно-блакитний манікюр, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку – каблучкою з камінням. У руці вона тримала чорну сумку.

Малкольм одягнув коричневий костюм у ледь помітні смужки, білу смугасту сорочку і коричневі шкіряні туфлі.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой прийшла на показ Dior у мереживній сукні і чоботях у стилі мілітарі.

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