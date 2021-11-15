У червоній мінісукні: "Холостячка" Злата Огнєвіч у кокетливому луці покаталася на кабріолеті Львовом

Артистка з'їздила на побачення до учасника "Холостячки".
У п'ятницю відбувся дев'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Під час нього головна героїня проєкту Злата Огнєвіч ходила на побачення з кожним учасником, щоб дізнатися краще про їхнє життя.
До прикладу, з Дмитром Шевченком співачка зустрілася у Львові, де він мешкає. Чоловік підготував для неї романтичну прогулянку містом на автівці з відкритим верхом. Сам він одягнувся у цікавий лук, який складався із темно-сірої жилетки, штанів, білої сорочки та кашкету. Він подарував Златі великий букет квітів.
Потім вони прогулялися на оглядовий майданчик. Після цього Дмитро навчав артистку своєму улюбленому виду спорту – боксу.
І на завершення побачення Шевченко показав Огнєвіч орендовану квартиру, в якій проживає.
Для цього побачення Злата обрала кокетливий образ. На ній була червона мінісукня, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Огнєвіч доповнила червоними босоніжками, кулоном на тонкому довгому ланцюжку, лаконічними сережками, ніжним макіяжем та укладанням.
А на побачення з Андрієм Хветкевичем Злата прийшла у звабливій мінісукні з опущеною лінією плечей та довгими рукавами.
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