У червоній мінісукні: "Холостячка" Злата Огнєвіч у кокетливому луці покаталася на кабріолеті Львовом

Артистка з'їздила на побачення до учасника "Холостячки".

У п'ятницю відбувся дев'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Під час нього головна героїня проєкту Злата Огнєвіч ходила на побачення з кожним учасником, щоб дізнатися краще про їхнє життя.

До прикладу, з Дмитром Шевченком співачка зустрілася у Львові, де він мешкає. Чоловік підготував для неї романтичну прогулянку містом на автівці з відкритим верхом. Сам він одягнувся у цікавий лук, який складався із темно-сірої жилетки, штанів, білої сорочки та кашкету. Він подарував Златі великий букет квітів.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Потім вони прогулялися на оглядовий майданчик. Після цього Дмитро навчав артистку своєму улюбленому виду спорту – боксу.

І на завершення побачення Шевченко показав Огнєвіч орендовану квартиру, в якій проживає.

Для цього побачення Злата обрала кокетливий образ. На ній була червона мінісукня, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Аутфіт Огнєвіч доповнила червоними босоніжками, кулоном на тонкому довгому ланцюжку, лаконічними сережками, ніжним макіяжем та укладанням.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

А на побачення з Андрієм Хветкевичем Злата прийшла у звабливій мінісукні з опущеною лінією плечей та довгими рукавами.

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