Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоній мінісукні і діамантах: українська модель у відвертому образі з'явилася на галавечорі у Венеції

Дата публікації
Перегляди
4271
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоній мінісукні і діамантах: українська модель у відвертому образі з'явилася на галавечорі у Венеції

Діа Анницька / Фото: Getty Images

Діа Анницька у короткому вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Українська модель Діа Анницька (справжнє імя Діана) стала гостею благодійного галавечора amfAR, який відбувся у готелі San Clemente у Венеції.

Для такої події дівчина обрала відвертий лук. На ній була червона мінісукня від Magda Butrym з вирізами та рюшами-квітами. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і ноги.

Діа Анницька / © Getty Images
Діа Анницька / Фото: Getty Images

Сукню Діа скомбінувала із чорними босоніжками. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – браслетом. Акуратна зачіска і ніжний макіяж із чорними стрілками завершили сексуальний образ Анницької.

Нагадаємо, українська модель Олеся Стефанко народила доньку та показала фото.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація