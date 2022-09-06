У червоній мінісукні і діамантах: українська модель у відвертому образі з'явилася на галавечорі у Венеції

Діа Анницька у короткому вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Українська модель Діа Анницька (справжнє імя Діана) стала гостею благодійного галавечора amfAR, який відбувся у готелі San Clemente у Венеції.
Для такої події дівчина обрала відвертий лук. На ній була червона мінісукня від Magda Butrym з вирізами та рюшами-квітами. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і ноги.
Сукню Діа скомбінувала із чорними босоніжками. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – браслетом. Акуратна зачіска і ніжний макіяж із чорними стрілками завершили сексуальний образ Анницької.
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