У червоній мінісукні і на шпильках: 68-річна Крісті Брінклі приголомшила моложавим виглядом

Крісті Брінклі потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка і просто приголомшила своїм зовнішнім виглядом. Крісті – 68 років, але, дивлячись на неї, у це просто не можливо повірити.

Модель була одягнена у червону коротку сукню, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. На плечі вона накинула чорне класичне пальто.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Брінклі доповнила чоботами, інкрустованими стразами, на шпильках.

Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук червоним манікюром.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Крісті продемонструвала не менш ефектніший образ. На вечірку вона прийшла у мінісукні з рюшами у квітковий принт,, яка також чудово підкреслила її гарні ноги.

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