У червоній мінісукні і на шпильках: 68-річна Крісті Брінклі приголомшила моложавим виглядом

Супермодель 80-х в ефектному аутфіті з'явилася на вулицях Нью-Йорка.
Крісті Брінклі потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка і просто приголомшила своїм зовнішнім виглядом. Крісті – 68 років, але, дивлячись на неї, у це просто не можливо повірити.
Модель була одягнена у червону коротку сукню, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. На плечі вона накинула чорне класичне пальто.
Свій аутфіт Брінклі доповнила чоботами, інкрустованими стразами, на шпильках.
Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук червоним манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Крісті продемонструвала не менш ефектніший образ. На вечірку вона прийшла у мінісукні з рюшами у квітковий принт,, яка також чудово підкреслила її гарні ноги.
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