У червоній мінісукні: Міллі Боббі Браун сходила на шоу і розповіла, як їй освідчились

20-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун, відвідала програму "Нічне шоу" з Джиммі Феллоном, де розповіла на весь світ, як її бойфренд — син соліста групи Bon Jovi Джейк Бонджові освідчився їй.

Виявляється, пару зблизив дайвінг і саме на глибині, під час чергового занурення, Джейк покликав Міллі заміж і вручив їй обручку. Прикрасу він вирішив одягнути дівчині на палець під водою, але вона впала з пальця, однак, за словами акторки, Бонджові зміг її спіймати.

В ефірі акторка з'явилася в мінісукні розшитій лелітками. Вбрання було винного кольору, а поєднала дівчина його з чорними колготками та туфлями на підборах. Також вона зробила високу зачіску і макіяж.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

На шоу Міллі прийшла зі своєю собакою Вінні і трохи про неї також розповіла. Також після ефіру дівчину та її улюбленця помітили на вулиці. Вінні була в червоній шлейці, а її власниця в джинсах, лавандовій футболці та довгій об'ємній екошубі. Волосся акторка зібрала крабиком і на обличчі вона не мала макіяжу.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

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