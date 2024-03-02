У червоній мінісукні та колготах у сітку: ефектна Нікола Пельтц приїхала на показ Вікторії Бекхем

Підтримати модельєрку за традицією зібралася вся її родина. Старший син Бруклін приїхав зі своєю дружиною Ніколою Пельтц-Бекхем. Вони разом із молодшою сестрою Брукліна – Гарпер – сиділи у першому ряду показу Victoria Beckham RTW Fall 2024, який пройшов у готелі Salomon de Rothschild.

Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом / Фото: Getty Images

Нікола була в яскраво-червоній мінісукні та бежевих колготах у велику сітку, а також одягла світло-рожеві туфлі на дуже високій платформі та підборах, а в руках тримала чорний клатч зі шкіри крокодила.

Пельтц розпустила своє довге волосся, зробила гарний макіяж та темно-червоний манікюр. У неї на пальці виблискувала заручальна каблучка з величезним діамантом, подарована їй Брукліном, а у вухах були мініатюрні сережки. Бруклін одягнув чорний вільний костюм і взув грубі потерті черевики. В руках у хлопця була бежева сумка.

Бруклін Бекхем, Гарпер Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

12-річна Гарпер, яка сиділи між Брукліном та Ніколою, була у чорній довгій сукні, яку поєднувала з парою зручних кросівок. У дівчинки був мінімальний макіяж на обличчі і розпущене довге блискуче волосся.

У Instagram Вікторія поділилася декількома знімками своєї родини.

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