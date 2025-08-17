ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
89
У червоній мінісукні та ляпанцях: зірка серіалу «Емілі в Парижі» на зніманнях у Венеції

36-річна акторка Лілі Коллінз знову грає роль Емілі Купер у новому сезоні серіалу «Емілі в Парижі».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Getty Images

Цього разу знімальна команда перемістилася до Італії. Фотографії було зроблено у Венеції. На одному зі знімків Емілі зображена в червоній обтислій мінісукні і таких самих лосинах, а взута в ляпанці. Акторка була з легким денним макіяжем, її коротке волосся було частково заколоте шпилькою, а у вухах були сережки-висячки.

У ці ж знімальні дні Коллінз заскочили італійські папараці з її екранною подругою Мінді (грає Ешлі Парк), коли вони обідали у кав’ярні.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

Нагадаємо, п’ятий сезон серіалу «Емілі в Парижі» частково знімають в Італії, а частково у Франції. Героїні Коллінз належить адаптуватися до італійської культури, зіткнутися з новими традиціями та проблемами, пов’язаними з роботою та особистим життям. Глядач побачить і улюблених персонажів із Парижа, вони приєднаються до Емілі Купер в Італії.

Ешлі Парк і Лілі Коллінз в Парижі / © Getty Images

Ешлі Парк і Лілі Коллінз в Парижі / © Getty Images

