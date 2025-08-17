- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній мінісукні та ляпанцях: зірка серіалу «Емілі в Парижі» на зніманнях у Венеції
36-річна акторка Лілі Коллінз знову грає роль Емілі Купер у новому сезоні серіалу «Емілі в Парижі».
Цього разу знімальна команда перемістилася до Італії. Фотографії було зроблено у Венеції. На одному зі знімків Емілі зображена в червоній обтислій мінісукні і таких самих лосинах, а взута в ляпанці. Акторка була з легким денним макіяжем, її коротке волосся було частково заколоте шпилькою, а у вухах були сережки-висячки.
У ці ж знімальні дні Коллінз заскочили італійські папараці з її екранною подругою Мінді (грає Ешлі Парк), коли вони обідали у кав’ярні.
Нагадаємо, п’ятий сезон серіалу «Емілі в Парижі» частково знімають в Італії, а частково у Франції. Героїні Коллінз належить адаптуватися до італійської культури, зіткнутися з новими традиціями та проблемами, пов’язаними з роботою та особистим життям. Глядач побачить і улюблених персонажів із Парижа, вони приєднаються до Емілі Купер в Італії.