У червоній мінісукні з декольте: Демі Мур збирається на побачення в ексклюзивному уривку з фільму "Субстанція"

Боді-горор "Субстанція" став справжнім хітом в українських кінотеатрах. Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 — там стрічка не лише отримала нагороду за найкращий сценарій, а й зірвала 13-хвилинні овації після прем’єри.

Для виконавиці головної ролі – Демі Мур – стрічка стала кінематографічним "камбеком" і водночас свідченням її самоприйняття: після десятиліть жорстокої боротьби з власним тілом і віком.

"Якщо хтось ще посміє сказати, що Демі Мур недостатньо яскрава, то Бога немає", – пишуть оглядачі журналу Rolling Stone.

За сюжетом, Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка та володарка премії "Оскар", яка веде популярне фітнес-шоу. Та у день її 50-річчя продюсер Гарві повідомляє їй про звільнення, не посоромившись сказати, що це – через її вік. І тоді в житті Елізабет з’являється "субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює молодшу і кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю: молодша, ще гарніша і досконаліша... Дві версії Елізабет мають змінювати одна одну кожні сім днів, але невдовзі кожна починає перетягувати цю "ковдру часу" на себе, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Леді.ТСН.ua разом з дистриб'ютором стрічки в Україні публікує ексклюзивний уривок з фільму "Субстанція":

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