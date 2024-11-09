У червоній мінісукні з квітами: гарний образ учасниці "Холостяка-13", яку Терен несподівано відправив додому

Тетяна з Одеси у першому випуску отримала від головного героя троянду першого враження.

У другому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько під час церемонії троянд несподівано попрощався із хендмейд майстринею з Одеси Тетяною Мелеховою.

Тетяна Мелехова/InstagramТетяни Мелехової

Під час першого випуску саме Тетяна отримала від холостяка троянду першого враження, через що глядачі та й самі учасниці шоу почали вважати її однією з фавориток проєкту.

Та Олександр зробив висновок, що між ними дуже мало спільного. У них не було побачення, але під час їхнього короткого спілкування Мелехова розповіла, що мала стосунки близько року, у яких вона не кохала. Це дуже збентежило Терена.

"Я був неприємно здивований таким стосункам. Мені здається, це неповага і до себе, якщо ти зустрічаєшся з чоловіком, який тобі не подобається", – сказав Будько.

Тому Терен вирішив відправити дівчину додому.

На церемонії троянд Тетяна мала ефектний вигляд. Знімки свого красивого образу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Мелехова/InstagramТетяни Мелехової

На ній була червона мінісукня без бретельок від української дизайнерки Olya Mak. Вбрання було прикрашене червоними квітковими аплікаціями.

Тетяна Мелехова/InstagramТетяни Мелехової

Аутфіт Тетяна доповнила червоними замшевими босоніжками. Їй зробили високий пучок, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж і завершили лук прикрасами з квітами.

Тетяна Мелехова/InstagramТетяни Мелехової

"Я красиво прийшла на проєкт і красиво пішла з нього", – написала вона у дописі.

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