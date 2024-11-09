У червоній мінісукні з квітами: гарний образ учасниці "Холостяка-13", яку Терен несподівано відправив додому

Тетяна з Одеси у першому випуску отримала від головного героя троянду першого враження.
У другому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько під час церемонії троянд несподівано попрощався із хендмейд майстринею з Одеси Тетяною Мелеховою.
Під час першого випуску саме Тетяна отримала від холостяка троянду першого враження, через що глядачі та й самі учасниці шоу почали вважати її однією з фавориток проєкту.
Та Олександр зробив висновок, що між ними дуже мало спільного. У них не було побачення, але під час їхнього короткого спілкування Мелехова розповіла, що мала стосунки близько року, у яких вона не кохала. Це дуже збентежило Терена.
"Я був неприємно здивований таким стосункам. Мені здається, це неповага і до себе, якщо ти зустрічаєшся з чоловіком, який тобі не подобається", – сказав Будько.
Тому Терен вирішив відправити дівчину додому.
На церемонії троянд Тетяна мала ефектний вигляд. Знімки свого красивого образу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ній була червона мінісукня без бретельок від української дизайнерки Olya Mak. Вбрання було прикрашене червоними квітковими аплікаціями.
Аутфіт Тетяна доповнила червоними замшевими босоніжками. Їй зробили високий пучок, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж і завершили лук прикрасами з квітами.
"Я красиво прийшла на проєкт і красиво пішла з нього", – написала вона у дописі.
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