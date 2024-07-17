У червоній мінісукні з оголеними плечами: американська акторка дорогою на розважальне шоу

Міган Гуд підкреслила ноги коротким яскравим вбранням.
Американська акторка Міган Гуд потрапила до об'єктивів папараці Лос-Анджелесі, коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела.
Для ефіру вона обрала яскравий лук. На жінці була червона мінісукня з оголеними плечима, пікантним декольте і бантом між грудьми.
Вбрання Гуд скомбінувала з червоними прозорими гостроносими туфлями зі шнурівками на щиколотках, а також чорною сумкою.
У Міган волосся було укладене у локони і з пасом на маківці вона закрутила високий пучок. Акторка зробила макіяж смокі-айс, нафарбувала губи малиновогою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а пальці – золотими каблучками з камінням і завершила лук довгим срібним манікюром.
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