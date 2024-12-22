У червоній мінісукні з пікантним декольте: Мерая Кері сходила на шопінг

Співачку Мераю Кері заскочили папараці на шопінгу в Аспені.
Артистка вирушила на відпочинок на гірськолижний курорт та була помічена фотографами, коли ходила за покупками.
На публіці Мерая з'явилася у червоній трикотажній мінісукні з глибоким вирізом на декольте, шапці-біні та рукавичках від Chanel, а також високих чоботях з хутром і на підборах та з діамантовим намистом на шиї.
Кері залишила свої світлі локони розпущеними і була в білих сонцезахисних окулярах. Співачку заскочили біля бутику Prada.
А також вже в іншій короткій трикотажній сукні Керрі сфотографували у бутику Gucci. Вона носила дуже коротку сукню та шапку у поєднанні з рукавичками та високим взуттям на підборах і привернула увагу фотографів та людей, які були неподалік.
Відомо, що Мерая Кері зустрічає Різдво щороку на гірськолижному курорті Аспен. Вона привозить сюди дітей та свою команду та насолоджується зимовими канікулами. Днем раніше зірку зазнімкували ще в одному образі.
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