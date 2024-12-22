У червоній мінісукні з пікантним декольте: Мерая Кері сходила на шопінг

Артистка вирушила на відпочинок на гірськолижний курорт та була помічена фотографами, коли ходила за покупками.

На публіці Мерая з'явилася у червоній трикотажній мінісукні з глибоким вирізом на декольте, шапці-біні та рукавичках від Chanel, а також високих чоботях з хутром і на підборах та з діамантовим намистом на шиї.

Кері залишила свої світлі локони розпущеними і була в білих сонцезахисних окулярах. Співачку заскочили біля бутику Prada.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

А також вже в іншій короткій трикотажній сукні Керрі сфотографували у бутику Gucci. Вона носила дуже коротку сукню та шапку у поєднанні з рукавичками та високим взуттям на підборах і привернула увагу фотографів та людей, які були неподалік.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Відомо, що Мерая Кері зустрічає Різдво щороку на гірськолижному курорті Аспен. Вона привозить сюди дітей та свою команду та насолоджується зимовими канікулами. Днем раніше зірку зазнімкували ще в одному образі.

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