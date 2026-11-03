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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У червоній мінісукні з пікантним вирізом: британська модель показала ефектні фото з Парижа

Джессіка Гейл влаштувала пікантний фотосет на мармуровій консолі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл —поділилася в Instagram знімками зі своєї поїздки до Парижа. Вона влаштувала фотосесію в ефектному луку, позуючи сидячи та лежачи на мармуровій консолі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Перед камерою Джес постала у червоній обтислій мінісукні. Вбрання мало короткі рукави, закриту горловину і великий краплеподібний виріз у зоні декольте, який чудово підкреслив її гарний бюст.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Сукню Гейл поєднала з чорними глянцевими мюлями з відкритими носками і на високих шпильках. Доповнювала аутфіт маленька чорна стьобана сумочка із короткою ручкою та золотистою фурнітурою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Волосся Гейл уклала в об’ємні локони і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були лаконічні сережки-пусети, а на руках — тонкі браслети.

«Поїздка до Парижа — завжди гарна ідея», — підписала світлини Джессіка.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл у купальнику з рюшами похизувалася стрункою фігурою.

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