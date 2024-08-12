У червоній мінісукні з сексуальним декольте і воланами: Катерина Бужинська переклала свій хіт українською

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки свого нового красивого образу, які вона зробила під час круїзної поїздки зі своєю сім'єю.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка влаштувала собі імпровізований фотосет на сходах із справжніми кристалами Swarovski. Вона постала у червоній мінісукні з драпуванням, поясом-шлейфом, воланами на плечах, сексуальним декольте і вирізами на животі.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Лук зірка доповнила срібними блискучими босоніжками на шпильках, укладанням із мокрим ефектом, макіяжем із акцентом на червоній помаді, сережками-кільцями, ланцюжком із хрестиком, каблучкою, червоними манікюром і педикюром.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі артистка повідомила, що до свого дня народження, 13 серпня, вона презентувала українськомовну версію її хіта – "Бажаний".

""Бажаний" – це історія, яка близька кожній дівчині і жінці. Неважливо, чи це перші підліткові почуття, чи любов у зрілому віці, емоції накривають однаково – вони переповнюють, йде внутрішня боротьба, коли розум говорить одне, а серце інше. Вони суперечать одне одному – "чим більше ти не мій, тим більше ти бажаний", "чим більше ревную, тим більше кохаю". Але в підсумку все одно перемагає кохання. Кожна жінка хоче бути єдиною для свого чоловіка і кожній знайоме почуття ревності. Мабуть, тому моя нова пісня так відгукнулась шанувальникам, бо її слова з точністю передають емоції закоханої жінки", – поділилася Катерина про композицію.

Нагадаємо, Катерина Бужинська є справжньою амбасадоркою жіночих хітів. Цьогоріч вона потішила прихильниць гімном жіночої дружби – "Найкращі подруги", маніфестом вільної і незалежної жінки – "Viva svoboda", а також новими звучаннями хітів – "Романсеро" і "Королева натхнення".

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