У червоній мінісукні зі шлейфом: розкішна Карлі Клосс на Met Gala 2021

Модель показала фігуру через півроку після народження дитини.

В ніч з 13 на 14 вересня, після дворічної перерви, відбувся щорічний Met Gala. За традицією Бал Інституту костюма відбувся в Метрополітен-музеї, в Нью-Йорку. Тема церемонії — "В Америці: модний лексикон", розкриває всі аспекти американської фешн-індустрії та її історії.

Однією з гостій вечора стала 29-річна модель і екс- "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс. Вона вийшла на червону доріжку в розкішній червоній мінісукні від Carolina Herrera з об'ємним верхом, глибоким вирізом на декольте і шлейфом. В руках зірка тримала атласний клатч, виконаний у формі троянди.

Карлі Клосс / Associated Press

Волосся моделі було туго зібране, а на її обличчі був макіяж з акцентом на червону помаду. Образ фатальної красуні доповнювали сережки з діамантами і чорні човники на шпильках від Christian Louboutin.

Карлі Клосс / Associated Press

Компанію Карлі склав її чоловік — Джошуа Кушнер, який в цей вечір був у смокінгу з червоною трояндою в нагрудній кишені. Цей вихід став першим спільним для пари після народження їх первістка в березні 2021-го.

Карлі Клосс / Associated Press

Також в червоній сукні на Met Gala 2021 з'явилася модель і молода мама Емілі Ратажковскі. Вона вибрала для виходу в світ досить відверту червону сукню з корсетом, спідницею з тюлю і красивою мереживною вишивкою від Vera Wang. У сукні був довгий шлейф, а також в комплекті йшли високі напівпрозорі рукавички також з мереживною вишивкою.

Емілі Ратажковскі / Associated Press

Зіркові гості Met Gala 2021 (28 фото)

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