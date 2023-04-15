У червоній обтислій сукні: зірка фільму "Сам удома" зачарувала жіночним образом

69-річна акторка Кетрін О'Гара, відома багатьом насамперед за своєю роллю у культовій сімейній комедії "Сам удома", відвідала церемонію вручення нагород Canadian Screen Awards 2023 — Comedic & Dramatic Arts Awards (комедійне та драматичне мистецтво), яка відбулася у Meridian Hall в Торонто.

На червоній доріжці Кетрін з'явилася в елегантному та жіночному образі – сукні-водолазці яскраво-червоного кольору, у якої також були довгі рукави та невеликий шлейф.

Образ акторка доповнила укладанням, браслетом та кількома каблучками на пальцях. У руці вона тримала чорний клатч.

Кетрін О'Гара та її чоловік Бо Велш / Фото: Getty Images

Червоний — один із улюблених кольорів жінки і вона досить часто обирає саме цей відтінок для заходів. Наприклад, цей лук нагадав нам її образ для червоної доріжки 2019 року, який вона обрала для 73-ї церемонії вручення премії "Еммі". Тоді на ній був червоний костюм із штанами та кофтою, яка оголювала одне плече.

Кетрін О'Гара / Фото: Associated Press

Читайте також: