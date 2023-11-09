У червоній перуці та мінішортах: Меган Фокс кардинально змінила імідж і сходила на інтерв'ю

37-річна зірка зараз активно просуває свою роботу, тому часто з'являється на різних токшоу та дає інтерв'ю.

7 листопада Меган з'явилася на першому публічному заході, присвяченому її книжці. Зірка продемонструвала вбрання коричневого кольору, оскільки поєднала майку та шкіряну спідницю міді. Також на Мегані були чорні чоботи. Пікантності образу додавало те, що майка була прозорою і крізь неї просвічувалися її груди.

З виходом книжки Фокс вирішила і змінити імідж – акторка тепер носить червону перуку з каре.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Наступного дня зірка відвідала шоу Дрю Беррімор. Під приціл фотографів Фокс потрапила у костюмі з жакетом та мінішортами. Також на ній були капронові колготки, червоні туфлі, а на плечі вона накинула пальта. Волосся Меган прикрасила синіми метеликами, а очі сонцезахисними окулярами.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

У книжці Фокс є вірші, які називаються "Згвалтування", "Похорон для закоханих" та "Вийти заміж за палія". Також у збірці є вірш, який розповідає про її вагітність, яка закінчується викиднем. Цей вірш слідує за тими, які можуть бути присвячені її нинішньому бойфренду Machine Gun Kelly.

"Ці вірші були написані у спробі викорінити хворобу, яка засіла в мені через моє мовчання. Все своє життя я зберігала таємниці людей, моє тіло болить від тяжкості їхніх гріхів. Моя свобода живе на цих сторінках і я сподіваюся, що мої слова зможуть надихнути інших повернути собі щастя та свою індивідуальність, використовуючи свій голос, щоб висвітлити те, що було поховано, але не забуто у темряві", - йдеться в описі.

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