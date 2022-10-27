У червоній прозорій сукні: іспанська трансгендерна акторка блиснула сосками на заході в Мадриді

Кармен Джедет з'явилася на світському івенті у відвертому аутфіті.

У Мадриді, на арені для кориди Las Ventas, відбулася прелюдія до 23-ї церемонії нагородження премії Latin Grammy (запланована на 17 листопада).

На заході нашу увагу привернула 30-річна іспанська акторка, співачка, інтернет-зірка і трансгендерна ЛГБТ-активістка – Кармен Джедет. Вона обрала для свого виходу сміливий образ.

Кармен Джедет / Фото: Getty Images

На Кармен була червона прозора сукня з рюшами, під якою був відсутній бюстгальтер. Тому акторка демонструвала на камери свої пишні оголені груди і татуювання на руках.

Джедет зробила собі елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, випустивши спереду пасма, вечірній макіяж і одягла на очі червоні окуляри.

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